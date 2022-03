Die Landtagsabgeordneten der Augsburger Grünen möchten weitermachen

Plus Stephanie Schuhknecht und Cemal Bozoglu, die im Jahr 2018 erstmals in den Landtag einzogen, erläutern, warum ihr politischer Einsatz noch nicht zu Ende sein soll.

Die Landtagswahl im Herbst 2018 war für die Augsburger Grünen ein großer Erfolg: Erstmals brachte die Partei zwei Kandidaten in den Landtag. Stephanie Schuhknecht und Cemal Bozoglu holten sich über die Parteiliste ihr Landtagsmandat. Wenn nun im Herbst 2023 die nächste Landtagswahl ansteht, sind die Augsburger Abgeordneten der Grünen gewillt, wieder anzutreten. Beide melden Ambitionen an. Die Nominierung findet voraussichtlich zwischen September und Dezember statt.