Augsburg

19:00 Uhr

Die Lechhauser Gläubigen trauern um ihren verstorbenen Pfarrer Bader

Pfarrer Markus Bader bei einem Festgottesdienst in Möttingen (Kreis Donau-Ries).

Plus Der Augsburger Pfarrer Markus Bader ist im Alter von 51 Jahren überraschend gestorben. Die Bestürzung in seiner Pfarreiengemeinschaft ist groß.

Von Gerlinde Knoller Artikel anhören Shape

Die Bestürzung in der Pfarreiengemeinschaft St. Pankratius-Unsere Liebe Frau im Augsburger Stadtteil Lechhausen ist groß. Überraschend ist mit 51 Jahren ihr Pfarrer Markus Bader gestorben. Über Neujahr musste er ins Krankenhaus eingeliefert werden; am Montagvormittag starb er. Seit 2008 war er Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft. Verwaltungsleiter Florian Dorfner sagt: "Er war ein sehr empathischer, aufmerksamer Seelsorger für St. Pankratius und Unsere Liebe Frau. In seiner feinfühligen Art hat er immer zugehört."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen