Die Light Nights locken Tausende Menschen in die Augsburger Innenstadt

Vor den Light Nights gab es wegen der Energiekrise Debatten in Augsburg. Doch die Menschen strömen in die Innenstadt.

Die Light Nights und die lange Shopping-Nacht haben am Freitagabend viele Menschen in die Augsburger Innenstadt gelockt. Tausende Menschen nutzten den trockenen Abend, um durch die Fußgängerzone zu bummeln und die illuminierten Gebäude zu genießen. Die Show ist in diesem Jahr erheblich poppiger als in den beiden Vorjahren.

Organisator Heinz Stinglwagner von Augsburg Marketing freut sich, dass die Veranstaltung bereits zum dritten Mal stattfinden kann. Im Vorfeld hatte es in diesem Jahr Diskussionen gegeben, ob angesichts der Energiekrise eine solche Lichtshow zu verantworten sei. Die Stadt hatte sich klar dafür ausgesprochen. Stinglwagner betonte, dass die Light Nights auch der Anlass für die lange Einkaufsnacht sind, die für Gastronomie und Einzelhandel eine große Bedeutung habe. "Im Sommer ist es immer einfacher, die Innenstadt zu beleben - jetzt im Herbst passt das bewährte Konzept mit Licht besonders gut", so Stinglwagner.

Mehr abstrakte Elemente aus Farben und Formen bei den Light Nights

In diesem Jahr ist die Lichtshow auf dem Rathaus pompös und fast schon psychedelisch ausgefallen. Zu treibender Elektromusik wechseln die Motive in schneller Folge und gehen gekonnt ineinander über. "Wir haben für diese Show mehr abstrakte Elemente aus Farben und Formen verwendet", sagt der Projektleiter von "Festival of Light" aus Berlin, das für die Show verantwortlich ist. Neu in diesem Jahr ist auch die zweite Show, welche die Unesco-Wasserstadt Teneriffa zur Verfügung gestellt hat. Hier bringen Ansichten von Palmen, Wasser, Surfern und kulturellen Schätzen der Insel Urlaubsgefühle auf den herbstlichen Rathausplatz.

Den Zuschauern scheint es zu gefallen. Helga Lagg ist aus Lermoos in Tirol zu Besuch. Sie findet toll, was Augsburg mit den Light Nights bietet. "Für Besucher ist so etwas natürlich etwas ganz Besonderes", sagt sie. Und freut sich, dass sie später mit ihrer Freundin Melitta Korn noch ein wenig shoppen kann.

Auch Fabienne Rauner und Julius Gruber sind stehen geblieben, um sich die Lichtshow am Rathausplatz anzusehen. "Es ist doch gut, wenn nach Corona wieder etwas Normalität in der Stadt einkehrt", finden sie. Und angesichts der aktuellen Probleme könnten die Menschen so eine schöne Ablenkung sicher gut gebrauchen. "Aber wir haben vorhin schon gescherzt, was das wohl für eine Stromrechnung geben wird", sagt Julius Gruber. Doch die beiden finden die Aktion trotz aller Sparzwänge sinnvoll. Laut Stadtmarketing hält sich der Stromverbrauch ohnehin in Grenzen - für die drei Tage komme eine Stromrechnung im dreistelligen Bereich zusammen.

Der Augsburger Stadtmarkt ist zum ersten Mal dabei

Zum ersten Mal mit dabei ist in diesem Jahr der Stadtmarkt. Auch hier kann man nach Einbruch der Dunkelheit Menschen sehen, die mit einem Glas Wein zusammenstehen oder durch die einzelnen geöffneten Stände schlendern. Der Markt ist in grünes und violettes Licht gehüllt. "Der Stadtmarkt gehört zu Augsburg und deshalb finde ich es prima, dass er endlich auch mit einbezogen wird", sagt Lisa, die mit ihrer Freundin bei einem Glas Bier auf dem Gelände des Bauernmarktes sitzt.

Die ganze Innenstadt profitiert am Freitagabend von den Light Nights und der Shopping-Night. Vor allem dort, wo die Lichtinstallationen zu sehen sind, wie in der Philippine-Welser-Straße, drängen sich bereits ab 19 Uhr die Menschen. In der Annastraße ist es weniger dicht, aber dennoch gut belebt.

Die Light Nights finden an drei Abenden von Freitag, 21. Oktober, bis Sonntag, 23. Oktober, statt - jeweils von 19 bis 23 Uhr.