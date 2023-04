Augsburg

Narben der Pandemie: Welche psychischen Schäden Corona hinterlässt

Das Patienten-Aufkommen in Kliniken für Psychiatrie und Psychotherapie hat zugenommen. Corona hat in diesem Bereich deutliche Spuren hinterlassen.

Plus Menschen mit psychischen Problemen drängen in Augsburger Einrichtungen. Der Druck auf das ohnehin belastete System steigt nach Corona. Wer am häufigsten Hilfe braucht.

Sie sind gemeinsam alt geworden. Die Ehe des Paars hält seit Jahrzehnten, inzwischen sind beide über 80 Jahre alt. Eigentlich wollen sie nur zusammen einen friedlichen Lebensabend verbringen. Doch dann verändert sich etwas in dem Mann – erst schleichend, dann bis zur Eskalation: Er geht auf seine Frau los, wirft Gegenstände nach dem Menschen, mit dem er sein Leben verbracht hat. Es ist ein Fall, wie eine psychische Erkrankung außer Kontrolle geraten kann – und wie er häufiger auftritt, seit die Pandemie ein Ende gefunden hat.

Fälle wie den des Ehepaars erlebt Alkomiet Hasan beinahe täglich. Er ist Direktor des Augsburger Bezirkskrankenhauses (BKH), das als Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik zur Universität gehört – und stellt fest, dass der Druck auf seine Einrichtung zuletzt zugenommen hat. Unter anderem wegen Betten-Sperrungen habe sich die stationäre Belegung während der Pandemie zwischen 85 und 90 Prozent bewegt, inzwischen liege man bei über 100 Prozent. "Wir sind nahezu täglich überbelegt", betont Hasan. Man spüre, dass das Patienten-Aufkommen in Kliniken deutlich zugenommen habe. Dies sei einerseits positiv, weil man feststelle, dass sich die Menschen immer häufiger trauten, Hilfe zu suchen. Doch das allein reiche als Ursache für den aktuellen Zuwachs nicht.

