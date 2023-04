Die Stadtwerke Augsburg sollen neu aufgestellt werden <<

Plus Bis Mitte 2026 sollen Ergebnisse einer Strategieuntersuchung feststehen. Schon jetzt gibt es erste Änderungen. Auch personell wird sich an der Spitze einiges ändern.

Bei den Stadtwerken wird die Zahl der von Stadtratsmitgliedern besetzten Aufsichtsräte der diversen Tochtergesellschaften von aktuell zehn auf künftig sechs verringert. Die Überwachung der Projektgesellschaft (zuständig für Infrastrukturmaßnahmen im Verkehr), der Carsharing-Tochter, der Gaswerk-Tochter der Fahrer-Beschäftigungsgesellschaft ASG soll von den übergeordneten Aufsichtsräten, etwa der Verkehrssparte, wahrgenommen werden. Die Neustrukturierung ist der Auftakt einer möglichen Neuaufstellung des Konzerns. Eine entsprechende Überprüfung soll bis Ende 2025 abgeschlossen sein.

Ein externes Beratungsunternehmen hatte zuletzt einen Blick auf Struktur und Prozesse bei den Stadtwerken geworfen. Auch künftige Geschäftsfelder werden unter die Lupe genommen. Wie berichtet machen die Verwerfungen auf den Energiemärkten den Stadtwerken zu schaffen. Investitionen wurden teils verschoben, gleichzeitig stehen mit dem Fernwärmeausbau und der Energiewende große Herausforderungen vor der Tür.