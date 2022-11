Die Theaterstraße in Augsburg wird drei Tage lang gesperrt

Wegen Bauarbeiten können ab Montag keine Autos mehr durch die Theaterstraße fahren. Lediglich Fußgänger kommen durch. Grund sind Sanierungsarbeiten am Staatsheater.

Das Staatstheater in der Stadtmitte ist eine Dauerbaustelle. Betroffen davon ist auch das Umfeld. Die Theaterstraße, die direkt am Staatstheater vorbeiführt, muss jetzt an drei Tagen komplett gesperrt werden.

Dies teilt die Stadt Augsburg. Die Sperrung beginnt am Montag, 21. November. Wegen der Sanierungsarbeiten des Staatstheaters Augsburg erfolgt eine Vollsperrung der Theaterstraße.

Sperrung der Theaterstraße in Augsburg dauert voraussichtlich drei Tage

Die Sperrung wird ab Montag um 7 Uhr eingerichtet. Voraussichtlich am Mittwoch, 23. November, kann die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden. Dies soll gegen 20 Uhr geschehen.

Während der Vollsperrung kann die Theaterstraße nicht befahren werden. Dies gilt für Autos und Fahrräder. Parken ist ebenfalls nicht möglich. Fußläufig steht immer eine Verbindung zur Verfügung. Die Anwesen seien jederzeit zu erreichen, so die Stadt. (möh)