Diebe haben es auf den Pferseer Maibaum abgesehen

In Augsburger Stadtteil Pfersee gab es Ärger mit Maibaumdieben. In Kriegshaber gibt es dieses Jahr sogar ein Jubiläum. Und auch Inningen feiert.

Eine starke Stahlkette war für den Burschenverein aus Kleinaitingen im Kreis Augsburg wohl eher ein Ansporn als ein Hindernis, als sie in der Nacht zum vergangenen Freitag den Pferseer Maibaum von einem Bauernhof bei Bobingen mitgehen ließen. Nicht gerechnet hatten sie allerdings mit der Überwachungskamera, die mitten in der Nacht den Landwirt alarmierte. Noch in Bobingen war erst mal Schluss mit der Maibaumentführung. Um des Friedens willen habe es trotzdem am Freitag eine offizielle Auslöse gegeben, mit einer Kiste Bier und einer kleinen finanziellen "Entschädigung", berichtet Pfersees Feuerwehrkommandant, Michael Böving, dem die Aktion nicht schmecken will, Brauchtum hin oder her. "In Pfersee organisieren Kitas, Schulen und Vereine das Maibaumfest – da ist so eine Aktion einfach unnötig", findet er. Doch davon will man sich am 29. April nicht mehr ärgern lassen.

Nach drei Jahren Pause findet am Samstag wieder Augsburgs größter Maibaumumzug in Pfersee statt. Mit Begleitung des Musikvereins Bergheim wird der Maibaum entlang der Augsburger Straße zum Kirchplatz gezogen. Beginn ist um 9.15 Uhr an der Luitpoldbrücke. Mit dabei sind viele Pferseer Kitas, Organisationen und Vereine, die geschmückte Wagen dabeihaben.

Die Freiwillige Feuerwehr Pfersee stellt den Maibaum vor der Herz Jesu Kirche in Pfersee auf. Foto: Peter Fastl (Archivbild)

Im Anschluss stellt die Freiwillige Feuerwehr am Kirchplatz den Maibaum auf. Wenn der Baum steht und Hahn und Fahnen die Spitze des Maibaums schmücken, beginnt auf dem Kirchplatz das Maifest mit Bier, Bratwürsten, Blasmusik und einer Theatergruppe. Es gibt ein Kinderprogramm und eine Tombola.

Nach fünf Jahren gibt es in Kriegshaber wieder einen neuen Maibaum

Nach fünf Jahren gibt es auch in Kriegshaber wieder einen neuen Maibaum. 2018 wurde der letzte Baum aufgestellt, 2019 gab es an diesem Baum nochmals ein Maibaumfest, seither habe wegen Corona pausiert werden müssen, sagt Stadtpfarrer Gerhard Groll. Und dann ist heuer sogar das "silberne Maibaumjubiläum" für die Pfarrjugend St. Thaddäus. 1998 hatte die Pfarrjugend diese Tradition mit einem Maibaum am Kirchplatz nach langer Pause wieder neu belebt. Seit einem Vierteljahrhundert kümmern sich somit schon mehrere "Jugendgenerationen" mit Ausdauer und Energie um das Brauchtum. Das Maibaumfest in Kriegshaber findet am Montag, 1. Mai, von 10.30 Uhr bis 16 Uhr auf dem Vorplatz von St. Thaddäus an der Ulmer Straße statt. Es gibt Essen und Trinken, Musik und eine Hüpfburg.

Inningen feiert beim Feuerwehrhaus

Der Verein Maibaumfreunde Inningen lädt am Samstag und Sonntag (29. April und 30. April) zum Maifest beim Feuerwehrhaus Inningen ein. Los geht es am Samstag um 10.30 Uhr mit einem Frühschoppen und dem Musikverein Bergheim. Ab 12 Uhr gibt es Rollbraten vom Grill, den ganzen Tag über spielen Bands. Ab 16.30 unterhalten DJ Hansi und Flori die Besucher. Am Sonntag findet ab 17 Uhr ein großer Partyabend mit den Lumpenbachern statt.

Auch im Bärenkeller wird am 29. April ein Maibaum aufgestellt, und es wird mit Programm gefeiert. Ab 8 Uhr wird dort der Maibaum zunächst umgelegt und wieder frisch hergerichtet. Ab 14 Uhr gibt es dann Essen und Trinken, begleitet von The Catburrys. Die Kinder können im Kinderzelt ab 15 Uhr basteln. Gegen 15.45 Uhr wird der Maibaum aufgestellt und von den Fortuna-Adler Böllerschützen begrüßt. Ab 16 Uhr bringt die Tanzgruppe der SpVgg Bärenkeller Darbietungen.