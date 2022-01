Diese Hochzoller Ärztin hat schon Tausende Menschen gegen Corona geimpft

Dr. Renate Weber meint, dass nur eine Impfung aus der Pandemie helfen kann. Nach der Arbeit in der Praxis machen sie und ihr Team sich oft nochmal auf den Weg.

Es wäre zum Lachen, wenn es weniger traurig wäre: Die Hochzoller Medizinerin Dr. Renate Weber schüttelt den Kopf, wenn sie darüber nachdenkt, welchen gesundheitlichen Schutz sich manche Menschen in der Pandemie entgehen lassen. Weber ist aufgrund ihres Studiums überzeugt, dass gegen Corona und die sich ausbreitenden Mutanten nur die Impfung hilft. Deshalb ist sie mit ihrem Team auch außerhalb der Sprechzeiten bei vielen Sondereinsätzen unterwegs. Weber tut dies, wie sie sagt, aus "Liebe zum Leben", auch wenn sich das etwas pathetisch anhören mag. Erst am Wochenende hatte sie wieder alle Hände voll zu tun.

Das Auf und Ab zwischen Impfwille und Verweigerung, langen Schlangen und einzelnen Versprengten vor den Impfzentren lässt sich an diesem ausklingenden Arbeitstag in ihrer Praxis in Zahlen darstellen: Statt der erwarteten 200 Bürgerinnen und Bürger haben sich gerade einmal 20 eine der bereitstehenden Dosen verabreichen lassen. Weil sich die 56-Jährige "gesellschaftlich verantwortlich" fühlt, trug sie den Impfstoff am Samstag also potenziellen Abnehmern nach - in ein Zelt auf dem Segmüller-Parkplatz. Die Resonanz, sagt sie am Ende des Tages, sei "ganz gut" gewesen. Rund 120 Personen kamen.

Impfungen: Der Kampf gegen Corona und das Verfallsdatum

Die Medizinerin und ihr Team aus der Gemeinschaftspraxis in der Münchner Straße haben in den vergangenen Wochen und Monaten wohl schon mehrere Tausend Impfdosen verabreicht. Es waren Dosen, die sonst wegen ihres Verfallsdatums bald hätten weggeworfen werden müssen. Weber kann dabei auf eine Reihe von Unterstützern zählen, darunter Natalie Böck und ihr Mann Istvan Nemet, die ihr Dance Center No 1 für einen Aktionstag öffneten. Auf Verständnis stieß Weber außerdem bei Herrenbach-Apotheker Franz Fassl und bei Gudrun Jansen, der Leiterin der ökumenischen Sozialstation Augsburg, Hochzoll, Friedberg und Umgebung. Eine große Hilfe ist zudem das Möbelhaus Segmüller, das ihr ein Zelt am Parkplatz hinter dem Haus zur Verfügung stellte und es auf eigene Kosten beheizte. Der nächste Samstag, 29. Januar, ist zwischen 11 und 14 Uhr schon fest für die nächste Impfrunde eingeplant. Unangemeldet kann jeder kommen.

Umgang mit Corona: Unselige Mischung unterschiedlichster Interessen

Renate Weber hat festgestellt, dass den Menschen die Gesundheitsvorsorge leichter fällt, wenn sie sie mit der Auswahl einer neuen Couch verbinden können, sagt sie augenzwinkernd. Dennoch begegnet der Ärztin im Alltag "viel Skepsis", was sie sich mit "zu laschen Regeln" der Politik und zu vielen Medizinerstimmen erklärt. Wirtschaftliche Interessen einerseits und das Streben nach sozialem Frieden und Gesundheit andererseits seien in ein schwer zu korrigierendes Ungleichgewicht geraten. Die Gesundheit, so Weber, komme da längst nicht mehr an erster Stelle.

Dabei ist die Medizinerin mit den Fachgebieten Hämatologie und Onkologie fest davon überzeugt, dass sich kein Ungeimpfter die Folgen von Long oder Post Covid auch nur ansatzweise vorstellen möchte. Das Virus könne schon die kleinsten Blutgefäße eines Organs schädigen, sei es die Lunge, das Herz, die Leber oder die Nieren. Mit geschädigten Nervenzellen gingen oft starke Schmerzen einher. All das könne zu Gehirnschädigungen führen, die in schwer behandelbare Gedächtnis- oder Schlafstörungen, Angstzustände oder Depressionen münden könnten.

Ärztin Dr. Weber aus Hochzoll: Die Maske lüftet sie nur für wenige Sekunden

Renate Weber, die unter anderem in Heidelberg studierte und habilitierte, lebt und praktiziert seit 2006 in Hochzoll, sie behandelt Leukämie und andere Tumore. Selbst als Fachfrau empfindet sie es als "erschreckend", was Corona physisch und psychisch schon alles zutage gefördert hat. Wenn sie das sagt, wird umso verständlicher, warum sie nur zum Kennenlernen für fünf Sekunden die FFP2- Maske lüftet. "Damit man sich einmal gesehen hat", sagt sie. Obwohl sie selbst geboostert ist, geht sie zum Schutz ihres Gegenübers während einer Unterhaltung auf Nummer sicher. Denn eine Infektion, die mit Luftnot beginne und in der Klinik Intubation zur Folge haben könne, ist ihren Worten nach "die Hölle". Ein Trauma, von dem sich viele nie wieder erholen.