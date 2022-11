Dieser Mann bringt Hilfe aus Augsburg ins ukrainische Kriegsgebiet

Der Augsburger Philipp Blobel hat bereits sechs Hilfsmissionen ins ukrainische Kriegsgebiet angeführt. Warum seine Ehefrau am liebsten mitfahren würde.

"Wir tauschen das sehr geringe Risiko, von einer Rakete getroffen und getötet zu werden, gegen die hohe Wahrscheinlichkeit ein, viele Menschenleben zu retten", sagt der Augsburger Unternehmensberater und ehemalige Bundeswehroffizier, Philipp Blobel. Sechsmal war er mit seinem Team von Freiwilligen im ukrainischen Kriegsgebiet und hat medizinische Hilfsgüter geliefert. Gerade bereitet er zwei weitere Missionen vor, eine davon direkt an die Front, um die Trinkwasserversorgung einer ganzen Stadt wieder in Gang zu bringen. Von Weitem zuschauen, wenn Menschen leiden, sei keine Option für ihn, sagt der Helfer.

Philipp Blobel (rechts) mit einem Freiwilligenteam vor der Abfahrt in die Ukraine. Foto: Fridtjof Atterdal

Auf dem etwas unscharfen Handyfoto, das Blobel zeigt, ist ein winziger Säugling in einem Brutkasten zu sehen. 950 Gramm war das Kind schwer, das im Geburtszentrum der ukrainischen Stadt Czernowitz auf die Welt kam. "Traditionelle Lungenatmung hat keine Wirkung gezeigt, wir haben auf Hochfrequenz-Beatmung der Lunge mit dem Leoni-Plus-Gerät umgestellt", schreibt der Chefarzt der Klinik dankbar. Dass das Kind weiterleben darf, verdankt es einem Beatmungsgerät aus der Augsburger Kinderklinik, das die Augsburger erst zwei Tage zuvor die 1300 Kilometer bis in die Stadt im Westen des Kriegslandes gebracht hatten. "Wenn das das einzige Menschenleben wäre, das wir gerettet haben, wären die Missionen für mich ein voller Erfolg – aber ich weiß, dass es viel mehr sind", sagt Blobel.

Augsburger liefern Geräte und Medikamente im Wert von 368.000 Euro

Seit Beginn des Krieges hat der Augsburger gespendete Geräte und Medikamente im Wert von 368.000 Euro in die Ukraine gefahren. Dass er so viel Geld und Waren zusammentragen und dann auch noch mit wechselnden Freiwilligenteams die gefährlichen Missionen erfolgreich abschließen konnte, liege an einem für diese Aufgabe perfekten Zusammentreffen mehrerer Umstände, glaubt der Helfer.

In seinem Hauptberuf ist Blobel so etwas wie ein professioneller Spendensammler. Sein Unternehmen, Blobel Consulting, beschäftigt sich unter anderem mit Sponsoring und Fundraising. Für den Augsburger Zoo beispielsweise ist Blobel seit fünfeinhalb Jahren so etwas wie die ausgelagerte Sponsoring-Abteilung, die in dieser Zeit rund zwei Millionen Euro an Geldern für die Tiere sammeln konnte, wie er sagt. "Spenden sammeln für die gute Sache ist quasi unser tägliches Brot."

Im Krankenhaus von Czernowitz erhält der Helfer stellvertretend für sein Team eine Auszeichnung und ein traditionelle ukrainisches Trachtenhemd. Foto: Fridtjof Atterdal

Bevor er Unternehmensberater wurde, war Blobel als Bundeswehroffizier Zeitsoldat und lernte die Planung von Missionen in Kriegs- und Krisengebieten von der Pike auf. "Als Offizier habe ich Fähigkeiten wie Risikoanalyse, Projektplanung in Konfliktsituationen und natürlich Teamführung gelernt", sagt er. "Für Freiwilligenmissionen, wie jetzt in die Ukraine, ist es wichtig, ein Team auf ein gemeinsames Ziel einschwören zu können und die eigenen Bedürfnisse für einige Tage hinten anzustellen", ist er überzeugt. Nur mit einem gemeinsamen Ziel seien Menschen bereit, Strapazen wie die 26-Stunden-Nonstop-Autofahrt ins Missionsgebiet auf sich zu nehmen.

Ohne viele Mitstreiter wären die Hilfseinsätze nicht möglich

Ohne die vielen Menschen, die hinter ihm und an seiner Seite stehen, wären die Hilfseinsätze nicht möglich, das ist Blobel klar. Neben seiner Familie sind das auch die Freunde vom Lions-Club Augsburg Elias Holl, die ihm das weltweite Netzwerk der Lions-Clubs zur Verfügung stellen und einen Teil der Spendengelder aufbringen. Obwohl sich die Lions sonst eher für regionale Hilfsprojekte engagieren, habe ihn sein Club von Anfang an unterstützt und wichtige Türen geöffnet. Unter anderem konnte Blobel auf der Jahresversammlung der weltweiten Organisation im kanadischen Montreal vor 8000 Lions sprechen und so auch internationale Gelder für seine Projekte erbitten.

Doch auch seine Familie steht voll hinter den Einsätzen. "Als ehemalige Bundeswehr-Ehefrau musste ich mich oft genug mit Gefahren auseinandersetzen", sagt Natalija Blobel pragmatisch. "Wir reflektieren, wie gefährlich so eine Mission werden kann, und wenn das Risiko es wert ist, ist es für mich okay", sagt sie. Die Lettin war in der Planung an allen Hilfseinsätzen beteiligt und ist in Augsburg aufgrund ihrer Sprachkenntnisse ein wichtiges Bindeglied zwischen Flüchtlingen und der Stadt. Sie würde jederzeit mit ihrem Mann in die Ukraine fahren, sagt sie, doch ist ihre Aufgabe jetzt, bei den fünf- und achtjährigen Söhnen zu bleiben. "Aber die Hilfseinsätze sind unser gemeinsames Baby", betont die Ehefrau.

Für die im November geplante Mission nach Mykolajiw hofft Philipp Blobel noch einmal auf eine große Spendenbereitschaft. Die Menschen in der Stadt direkt an der Frontlinie haben seit Monaten keine Trinkwasserversorgung mehr - im Oktober hat der Bürgermeister der Stadt in Augsburg um Hilfe gebeten. Die Lions wollen für Mykolajiw Osmose-Anlage kaufen, um das durch Salz verunreinigte Wasser trinkbar zu machen. Mindestens 250.000 Euro werden dafür benötigt, so Blobel.