Augsburg

18:30 Uhr

Dieser Polizist ist allen Unfallflüchtigen in Augsburg auf der Spur

Plus Stefan Holzapfel arbeitet als Unfallfluchtfahnder bei der Augsburger Verkehrspolizei. Er erklärt, warum es wichtig ist, jeden Schaden bei der Polizei zu melden.

Von Ina Marks

Stefan Holzapfel schaltet den Tischventilator aus. "Sonst fliegt mir meine Spur weg", sagt der Hauptkommissar und legt vorsichtig ein winziges Lackpartikelchen unter sein Mikroskop. Es ist warm in seinem Büro unter dem Dach der Augsburger Verkehrspolizeiinspektion in der Friedberger Straße. Der 60-Jährige arbeitet konzentriert. Dem Unfallfluchtfahnder darf nichts entgehen, schon gar nicht darf seine Spur unter den Tisch fallen. Das Lackstück gehört zu einem Auto, das angeblich in einer Augsburger Parkgarage angefahren wurde. Holzapfel allerdings hat Zweifel an dieser Version. In seinen über 20 Jahren bei der Verkehrspolizei ist ihm schon viel untergekommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

