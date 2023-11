Augsburg

09:43 Uhr

Doch kein Kahlschlag: Die Bäume am Bahnhof haben eine Zukunftsperspektive

Plus Die Stadt wollte alle 44 Bäume abholzen und neu pflanzen, weil sie der Neuplanung im Weg stehen oder krank sind. Doch nun ergibt ein Gutachten, dass es den Bäumen nicht schlecht geht.

Von Stefan Krog

Die 44 Bäume am und auf dem Bahnhofsvorplatz könnten in großen Teilen erhalten bleiben. Das ist das Ergebnis eines Baumgutachtens zum Gesundheitszustand der Bäume. Ursprüngliche Überlegungen der Stadt hatten vorgesehen, den Bahnhofsvorplatz im Zuge seiner in den kommenden Jahren anstehenden Neugestaltung komplett zu roden und dann neue Bäume zu pflanzen. Inzwischen zeichnet sich immer deutlicher ab, dass es nicht mehr zu dieser Radikallösung kommen wird. Wie viele Bäume auf dem Platz stehen bleiben können, ist aber noch offen – je mehr Bäume, desto weniger Kurzzeit-Stellplätze für Autos, so die Rechnung.

Teils galten die Bäume am Augsburger Hauptbahnhof als stark angeschlagen

Die Pläne der Stadt hatten bei ihrem Bekanntwerden vor eineinhalb Jahren für Entsetzen bei Baumschützern vom Verein Baumallianz und dem Klimacamp geführt. Vorgesehen war die Fällung der großen Baumgruppe auf dem Bahnhofsvorplatz zum Helio-Center hin, der Bäume in der Viktoriastraße vor dem Bahnhofsvorplatz und der Bäume in der Kurzen Bahnhofstraße (Bereich Salewahaus/Peek&Cloppenburg). Grund: Teils galten die Bäume als stark angeschlagen, teils stehen sie einer Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes im Weg. Der Bahnhofsvorplatz bekommt wie berichtet ein neues Pflaster. In der Mitte ist eine große Fläche mit dem wiederaufgebauten Bechteler-Brunnen vorgesehen, auf der rechten Seite bei der Baumgruppe Auto-Stellplätze, auf der linken Seite Radstellplätze und eine Busspur für die Regionalbusse. Beide Randflächen sollen mit Bäumen bepflanzt werden, und zwar in der Summe mit mehr als bisher. Allerdings wird es Jahre brauchen, bis sie tatsächlich Schatten spenden.

