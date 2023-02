Dokumente kann man in Augsburg bald am Automaten abholen

Die Stadt Augsburg will in den Bürgerbüros einen Service unabhängig von den Öffnungszeiten anbieten. Ein Automat soll helfen.

Die Stadt plant, in absehbarer Zeit einen Abholautomaten für Dokumente im Bürgeramt an der Blauen Kappe in Betrieb zu nehmen. Der Automat steht laut Ordnungsreferent Frank Pintsch ( CSU) bereits, momentan seien noch einige technische Fragen zu lösen. Perspektivisch wolle man solche Automaten in allen Stadtteil-Bürgerbüros einrichten, kündigte Pintsch im Ordnungsausschuss des Stadtrats an. Dann könnten Bürger Dokumente rund um die Uhr abholen. Anlass für das Thema war ein Antrag aus der Bürgerversammlung, der die Öffnung der Bürgerbüros an mindestens zwei Tagen bis 20 Uhr forderte. Pintsch sagte, dies wäre mit deutlich mehr Personalaufwand verbunden, und verwies auf die anstehende Automatenlösung.

Nicht kommen wird eine städtische Internetplattform zur Meldung von Falschparkern, die ebenfalls in der Bürgerversammlung gefordert worden war. Pintsch sprach von einer Gratwanderung. Er verstehe, wenn sich Leute über Falschparker ärgern, man müsse aber auch aufpassen, nicht im Denunziantentum zu landen. Man gehe jeder Beschwerde nach, die bei der Verkehrsüberwachung eingeht. Teils gebe es auch Internet-Plattformen, eine eigene Lösung wolle man aber nicht anbieten, so Pintsch. (skro)