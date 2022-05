Dreister Ladendieb setzt Strohhut auf - und verlässt das Geschäft

In einem Augsburger Outdoor-Geschäft reißt ein Mann das Preisschild eines Strohhuts ab, setzt ihn auf und geht weg. Die Polizei schnappt den hochgradig Betrunkenen.

Einen dreisten Diebstahl-Versuch hat ein 35-Jähriger am Dienstag in der Augsburger Innenstadt unternommen. Wie die Polizei mitteilt, nahm der Mann in einem Geschäft für Outdoor-Bekleidung einen Strohhut im Verkaufsraum an sich, riss kurzerhand das Preisschild ab und setzte sich den Hut auf den Kopf. Ohne zu bezahlen und mit dem Strohhut auf dem Kopf verließ er das Geschäft.

Diebesgut Strohhut: Polizei schnappt Betrunkenen in Augsburg

Nach Angaben der Polizei konnte eine gerufene Streife den Mann im Umfeld des Geschäfts antreffen und stellte fest, dass der Mann eindeutig betrunken war. Ein Atemalkoholtest ergab knapp drei Promille. Der Mann musste den Hut zurückgeben und wurde wegen Ladendiebstahls angezeigt. (kmax)