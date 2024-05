Drohne hilft: Polizei fasst Rollerdiebe im Alter von 14 und 33 Jahren

Eine Verkehrskontrolle fand nachts um 2 Uhr in Haunstetten statt. Die Täter flüchteten, bei der Fahndung setzte die Polizei eine Drohne ein.

In der Nacht auf Dienstag flüchteten ein 14-Jähriger und ein 33-jähriger Mann vor der Polizei. Das Duo wurde gefasst. Zum Einsatz kam eine Drohne. Gegen 2 Uhr versuchte eine Polizeistreife die beiden aufgrund von mehreren Verkehrsverstößen auf dem Roller in der Postillionstraße anzuhalten und zu kontrollieren. Dieser Aufforderung kamen sie jedoch nicht nach. Der 14-Jährige und der 33-Jährige flüchteten zu Fuß auf der Roggenstraße in Richtung Osten. Im Rahmen der Fahndung wurden die Täter mit einer eingesetzten Drohne auf einem nahegelegenen Feld festgestellt und anschließend festgenommen. Bei der Überprüfung des Rollers stellte sich heraus, dass dieser entwendet wurde. (möh)

