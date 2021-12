Augsburg

vor 35 Min.

Droht den großen Messen in Augsburg die nächste Absage?

Die afa ist die größte Verbraucherschau in Schwaben. Im Jahr 2021 fiel sie wegen Corona aus. Im Februar 2022 ist der nächste Termin.

Plus Der Messekalender für das erste Quartal 2022 ist voll. Afa, Grindtec, Interlift und die Jagen & Fischen sollen trotz Corona-Einschränkungen stattfinden. Es gibt aber Hürden.

Wegen der Corona-Pandemie ruhte der Betrieb im Augsburger Messewesen eineinhalb Jahre nahezu komplett. Es fanden weder Messen noch Konzerte in den Hallen statt. Im September ging es mit der Westernreitsportmesse Americana wieder los. Die Messe GmbH, die das Messezentrum managt, war zuversichtlich, dass es damit bald aufwärts gehen würde. Das Messegelände sei für das erste Halbjahr 2022 nahezu ausgebucht, hieß es. Nun gelten wieder neue Corona-Einschränkungen, die womöglich noch weiter verschärft werden. Wie sicher ist es also, dass die populäre Augsburger Frühjahrsausstellung (afa) Anfang Februar über die Bühne gehen kann? Und was passiert mit den großen Fachmessen Grindtec und Interlift, die wegen Corona bereits wiederholt verschoben wurden?

