Duftball mit Kot und Kratzbürste: Was sich Zootiere zu Weihnachten "wünschen"

Sie sind noch auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken? Klare Wünsche zum Fest jedenfalls haben die Tiere im Augsburger Zoo. Der hat eine Liste veröffentlicht.

Die Suche nach Weihnachtsgeschenken ist nicht immer einfach - vor allem, wenn keine expliziten Wünsche geäußert werden. Bei den Tieren des Augsburger Zoos ist das ganz anders. Sie wissen genau, worüber sie sich freuen. Besser gesagt, ihre Pflegerinnen und Pfleger. Der Zoo hat deshalb eine Weihnachts-Wunschliste für spendable Tierfreunde veröffentlicht, auf der allerlei Überraschungen für Raubkatze, Affe und Co. aufgeführt sind. Die Geschenk-Ideen klingen mitunter abenteuerlich. Wie etwa das Bungee-Seil.

23 Bilder Diese süßen Tierbabys kamen schon im Augsburger Zoo zur Welt Foto: Fred Schoellhorn, Barbara Jantschke, Rudolf Speth, Zoo Augsburg

Wer sich vorstellt, die Zootiere wollen sich mit dem Seil waghalsig vom neuen Elefantenhaus in die Tiefe stürzen, liegt natürlich falsch. An Bungee-Seile werden Spielzeug oder Futter gehängt, um die Tiere zu beschäftigen. Was für ein mieser Trick möchte man meinen. Doch im Zoo weiß man, dass alles, was die Bewohner unterhält, tierische Freude bereitet. Dafür werden auch Insekten verscharrt.

Woran die Tiere im Augsburger Zoo Spaß haben

Im Außengehege der umtriebigen Erdmännchen nämlich vergraben Pfleger Kleingetier, wie Heuschrecken, Käfer und Fliegen, im Sand. "Die Erdmännchen sind mehrere Stunden damit beschäftigt die Insekten auszubuddeln", berichtet Kurator Thomas Lipp. Die Schimpansen hingegen dürfen Leckerlis mithilfe eines Stocks aus einem Glaskasten fischen. Am geschicktesten stelle sich hierbei das Weibchen Nici an. Deren Sohn und ein anderes Männchen hingegen, so erzählt Lipp, würden immer wieder an der Aufgabe scheitern. "Vielleicht sind sie nicht so verfressen wie Nici, denn die hat immer Hunger. Oder sie sind weniger intelligent." Aber zurück zur Weihnachts-Wunschliste, auf der sogar etwas steht, was manche gar nicht zu Hause haben möchten: eine Kratzbürste.

"Darüber freuen sich vor allem unsere pferdeartigen Tiere wie die Zebras." Tennisbälle für den Spaß, Kratzmatten für das Wohlbefinden und Klauenmesser-Schärfegeräte, um die Maniküre und Pediküre zu optimieren, zählen ebenfalls zu den Geschenkvorschlägen, die gleich per Mausklick geordert werden können. Schließlich will auch ein Huftier über die Feiertage gepflegt aussehen. Offenbar unterscheiden sich die Vorlieben von Mensch und Tier nicht immer allzu sehr. Das zeigt auch das Thema Duft. Während Raumdüfte in sämtlichen Variationen bei uns Menschen beliebt sind, stehen auch manche Zootiere auf Geruchsstoffe.

Die Erdmännchen buddeln im Sand gerne nach versteckten Insekten. Foto: Silvio Wyszengrad

Zoo Augsburg: Auf dem Wunschzettel steht auch ein Duftball

Wie der Zoo-Kurator schildert, wird bei Raubkatzen gerne mit unterschiedlichen Kräutern und Düften wie Zimt gearbeitet. Raubkatzen mache das neugierig. Pfleger versteckten gerne Düfte in Kartons oder Jutesäcken. Doch die gehen bei der Erkundung durch die neugierigen Vierbeiner schnell kaputt. Deshalb steht auch auf dem Wunschzettel: ein Duftball aus widerstandsfähigem Material, er kann je nach Wunsch befüllt werden. Auch mit Kot, verrät Lipp und fügt hinzu: "von potenziellen Beutetieren". Nun gut, wer es mag. Hauptsache, der oder die Beschenkte freut sich. Das ist auch den Spendern, von denen es bereits einige gibt, offenbar wichtig.

Lesen Sie dazu auch

"Eine Kratzmatte wurde bestellt und wird zum Zoo geliefert. Alles Liebe an die Tiere", kommentiert etwa ein Zoo-Freund die Weihnachts-Wunschliste auf der Internetseite des Tierparks. "Viel Spaß damit", schreibt ein Nutzer zu seinem Kauf eines Bungee-Seils. Wenn das Beschenken von Menschen nur auch so unkompliziert wäre.