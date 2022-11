Augsburg

Ehemalige Lehrerin: "Die Martinschule war Schutzraum für Roma und Sinti"

Marcella Reinhardt (links) und Lehrerin Ilse Hoffmann, die an der damals in der Löweneck-Schule untergebrachten Martinschule unterrichtete, kennen sich seit fast 50 Jahren.

Plus Ilse Hoffmann trifft Marcella Reinhardt im Schulhof, wo sich die beiden Frauen vor 47 Jahren erstmals begegneten. Sie haben sich viel zu erzählen - und einiges klarzustellen.

Ilse Hoffmann und Marcella Reinhardt stehen im Schulhof und reden von früher, vom Herbst 1975, als die kleine Marcella in die erste Klasse kam und sich in der Pause zu der Lehrerin ihres älteren Bruders flüchtete. "Sie hatte damals wohl Angst vor der Schule und dem vielen Ungewohnten. Meine Kollegen spöttelten dann, jetzt käme wieder mein Bauchwärmer, weil sie ihren Kopf an meinem Magen verbarg", erzählt Hoffmann. Heute ist aus dem schüchternen Mädchen eine selbstbewusste Frau geworden, die sich als Vorsitzende des Regionalverbandes der Sinti und Roma für die Menschen einsetzt, deren Vorfahren im Dritten Reich ermordet wurden und die noch heute oft mit Vorurteilen zu kämpfen haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

