Augsburg

vor 34 Min.

Warten auf die Linie 5: Für die Genehmigung ist kein Zeitplan in Sicht

Plus Dass der Augsburger Bahnhofstunnel zur Tram-Inbetriebnahme 2025 ohne Westanschluss dastehen wird, ist klar. Über konkrete Perspektiven spricht inzwischen niemand mehr.

Von Stefan Krog Artikel anhören Shape

Beim Genehmigungsverfahren für den westlichen Gleisanschluss des Augsburger Bahnhofstunnels ist drei Jahre nach Beginn des Verfahrens kein baldiges Ende in Sicht. Die Regierung von Schwaben erklärte auf Anfrage unserer Redaktion, dass man aktuell noch keine Prognose abgebe, wann über den Bauantrag der Stadtwerke entschieden wird. Diese hatten in der Vergangenheit 2026 als möglichen Zeitpunkt der Inbetriebnahme genannt, was zunehmend unrealistisch wird. Die Tramebene des Bahnhofstunnels soll 2025 in Betrieb gehen, wird aber wohl auf Jahre ohne westlichen Anschluss bleiben. Einstweilen werden die Trams in einer Wendeschleife im Tunnel umdrehen müssen. Die Fußgängerebene des Bahnhofstunnels wird am 8. Dezember öffnen.

Die Planungen für den westlichen Gleisanschluss durchs Thelottviertel zu den bestehenden Gleisen der Linie 6 nach Stadtbergen in der Pferseer Straße/Luitpoldbrücke laufen seit etlichen Jahren. Diese mehrere Hundert Meter lange Strecke, die im ersten Schritt der Linie 6 die Durchfahrt durch den neuen Tunnel erlauben würde (momentan fährt sie durch die Pferseer Unterführung), soll zugleich den ersten Abschnitt der künftigen Linie 5 darstellen. Diese soll perspektivisch über die Bgm.-Ackermann-Straße (alle vier Autospuren bleiben) zur Uniklinik geführt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen