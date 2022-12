Einbrecher entwendet mehrere Baumaschinen

Die Tat passiert in Lechhausen. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit von Dienstag bis Donnerstag wurde in ein Wochenendhaus in der Stätzlinger Straße in Lechhausen eingebrochen. Eine bislang unbekannte Person verschaffte sich Zutritt in das Gebäude. Entwendet wurden laut Polizei mehrere Baumaschinen.

Der Diebstahlschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei Augsburg sucht Zeugen. (möh)