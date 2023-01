Einbrecher stehlen wertvolle Baumaschinen

Die Augsburger Polizei meldet mehrere Fälle von Einbrüchen. Bei einer Tat machen die Täter wertvolle Beute.

Auf einer Baustelle in Augsburg-Kriegshaber haben ein oder mehrere Täter im Bereich der Bgm.-Ackermann-Straße/Reeseallee am vergangenen Wochenende zwei Baucontainer aufgebrochen. Daraus wurden laut Polizei rund 20 Baumaschinen im Wert von etwa 10.000 Euro gestohlen.

Eine genaue Schadensauflistung liegt der Polizei aktuell in dem Fall noch nicht vor. Sie nimmt Hinweise unter Telefon 0821/323 2610 entgegen. Ein Unbekannter versuchte außerdem am vergangenen Sonntag zwischen 10 und 12 Uhr im Hochfeld in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Schertlinstraße einzubrechen.

An der Wohnungstüre fanden sich Hebelspuren. Dem Täter gelang es allerdings nicht, in die Wohnung einzudringen, möglicherweise wurde er bei der Tatausführung gestört. Sachdienliche Hinweise erbittet die Kripo Augsburg unter Telefon 0821/323 3810. Nächster Fall in Lechhausen: Dort versuchte ein Täter in der Zeit von vergangenem Montag bis Donnerstag in einen Werkstatt- und Lagerkomplex einer Firma in der Aindlinger Straße einzubrechen. Auch er scheiterte. An der Tür entstand ein geringer Schaden. Hinweise unter Telefon 0821/323 3810. (ina)

