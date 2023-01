Einbruch in Gögginger Wohnungen: Gab es einen Zusammenhang?

Im Augsburger Stadtteil Göggingen wurde am vergangenen Sonntagabend in zwei Wohnungen eingebrochen. Nun ermittelt die Kriminalpolizei und sucht Zeugen.

Am vergangenen Sonntagabend ist im Augsburger Stadtteil Göggingen in zwei unterschiedliche Wohnungen eingebrochen worden. Der unbekannte Täter durchsuchte die beiden Wohnungen in der Fabrikstraße, im Bereich der einstelligen Hausnummern, nach Wertgegenständen, berichtet die Polizei. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf eine Summe im mittleren dreistelligen Bereich geschätzt. Wie viel gestohlen wurde, ist noch unbekannt. Ob zwischen den beiden Taten ein Zusammenhang besteht, wird von der Polizei untersucht. Die Kriminalpolizei Augsburg bittet in beiden Fällen darum, dass sich Zeugen unter Telefon 0821/323-3810 melden. (asw)