Augsburg

vor 21 Min.

Eine Dosis Hoffnung: Diese Medikamente sind neue "Waffen" gegen Corona

Eine Zusammenstellung von allem, was ein Corona-Patient auf der Intensivstation an der Augsburger Uniklinik bekommt - pro Tag: Medikamente, Infusionslösungen, Elektrolyte, Albumin, Vitamine, Sondennahrung.

Plus Anfangs wurde bei der Behandlung von Covid-Patienten viel improvisiert. Das ist nun anders an der Uniklinik Augsburg. Nehmen neue Medikamente Corona den Schrecken?

Von Max Kramer

Die Patientinnen und Patienten waren da, infiziert mit diesem neuartigen Virus, schlagartig schwerkrank. Irgendwas musste man tun. Aber was? Wenn André Fuchs von damals spricht, vom Frühjahr 2020, dann scheint die Erinnerung einer anderen Zeitrechnung zu entspringen. Heute ist der 41-Jährige Oberarzt an der Augsburger Uniklinik, damals arbeitete er an einem Düsseldorfer Krankenhaus - und erlebte dort, wie eine der ersten großen Corona-Wellen das Gesundheitssystem erreichte. Ganz in der Nähe, im Kreis Heinsberg, hatten sie Karneval gefeiert. Resultat war das erste Superspreader-Event Deutschlands, bald kamen die Ersten mit Atembeschwerden auf die Station von Fuchs. "Es gab viele Ideen, aber wenig gesicherte Fakten, wie wir diese Menschen behandeln sollten", sagt Fuchs. "Wir alle mussten sehr schnell sehr viel lernen. Heute kann man sagen: Wir haben gelernt."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

