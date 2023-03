Augsburg

vor 10 Min.

Eine Entscheidung – viele Fragen: Was bedeutet der Uniklinik-Neubau?

Plus Die Uniklinik Augsburg wird neu gebaut, Erleichterung macht sich breit. Bei der Frage nach den Folgen werden aber auch Befürchtungen laut. Der Chef beschwichtigt.

Von Max Kramer, Nicole Prestle Artikel anhören Shape

Verschleiß ist das eine - Vollverschleiß dagegen der aktuelle Zustand des Uniklinikums, wie Kenner sagen. Klaus Markstaller ist auch ein Kenner - und seit diesem Januar Ärztlicher Direktor am UKA. Er steht nun vor einem Mammutprojekt. "Sein" Haus, das größte Krankenhaus der Region mit einem Einzugsgebiet von rund zwei Millionen Menschen, bekommt nicht nur ein anderes Gesicht. Es entsteht komplett neu, wie seit Dienstag feststeht. Die Erleichterung darüber, dass der Maximalversorger nicht im laufenden Betrieb saniert werden muss, ist unter den meisten Beteiligten groß. Nun aber geht es um die Umsetzung. Markstaller will das Mammutprojekt so schnell wie möglich vorantreiben. Und er hat bereits erste Ideen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen