Eine Person wird bei Zimmerbrand im Univiertel schwer verletzt

Im Univiertel wurde eine schwerverletzte Person in einer verrauchten Wohnung gefunden. Die Rettungskräfte forderten einen Hubschrauber an.

Aus einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Professor-Messerschmitt-Straße 14 im Univiertel ist am Mittwoch gegen 13.35 Uhr eine starke Rauchentwicklung festgestellt worden. Es kam auch zu einer Rauchentwicklung durch die Wohnungstür, teilte Polizeisprecher Markus Trieb auf Anfrage mit. Einsatz- und Rettungskräfte fanden in der Wohnung eine schwerstverletzte Person. Es wurde ein Hubschrauber angefordert. Weitere Informationen liegen noch nicht vor. Wie in solchen Fällen üblich wird die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernehmen. (ziss)