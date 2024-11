Eine „Sperrzone light“ für Autos in Augsburgs Altstadt ist sinnvoll

„Befreiung“ vom Verkehr, das klingt nach einem dramatischen Anlass. Doch was im Koalitionsvertrag so als Erfordernis für die Altstadt benannt ist, entspricht der Situation dort nur bedingt. Von einem Unfall-Schwerpunkt ist das Lechviertel weit entfernt, gravierende Vorfälle zwischen Autos, Radlerinnen und Fußgängern sind absolute Ausnahme. Gleichwohl hat sich die Situation verändert: Die Passantenfrequenz in der Altstadt hat deutlich zugenommen, da das Viertel mit zahlreichen Neueröffnungen, gastronomischen Angeboten und kleineren Geschäften unverkennbar im Aufschwung ist. Es wird enger, und damit potenziell gefährlicher. Das Vorhaben, dort den Autoverkehr zu reduzieren, sollte deshalb umgesetzt werden. Es steht aber auch unter Vorbehalt.

