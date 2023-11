Eine Videoinstallation überrascht in der Kirche im Bärenkeller

Eine Kunstaktion der Pfarreiengemeinschaft Bärenkeller-Oberhausen macht dem Kreuz gerade den Platz streitig. Die Künstlerin erläutert, welche Rolle ein Apfel spielt.

In der Kirche St. Konrad im Bärenkeller ist gegenwärtig das fünf Meter hohn und etwa hundert Kilogramm schwere Kreuz abgehängt. Dies hat mit einer mehrwöchigen Kunstaktion zu tun. . Das Kreuz hätte die Sicht versperrt. Es geht um eine Videoinstallation. Zum Thema „Wir haben seinen Stern gesehen“ gestaltete der Arbeitskreis Kunst und Kultur eine Ausschreibung und entschied sich daraufhin für die Videokünstlerin Erika Kassnel-Henneberg. Sie kreierte für den Bärenkeller „Deep Paradise“. In dieser Videoinstallation schwebt hoch über dem Altar ein goldener Apfel einem Fixstern gleich in der Luft.

Im Vorjahr gab es die Rauminstallation "Im.Dazwischen" in der Kirche St. Martin in Oberhausen. Oberhausen und Bärenkeller bilden eine Pfarreiengemeinschaft. Nach Auskunft der Organisatoren stießen die Aktionen auf Zustimmung bei den Gläubigen. Künstlerin Erika Kassnel-Henneberg sagt: "Der Apfel war und ist in vielen Kulturen von hoher Symbolkraft: Sei es als Sinnbild für ewige Jugend, ewiges Leben, für Liebe, Fruchtbarkeit, Paradies und Sündenfall."

Die Installation ist täglich bis 3. Dezember in der Kirche zu besichtigen. Es gibt mehrere Veranstaltungen, heißt es. Die Installation endet am ersten Adventswochenende mit einer Krippenausstellung direkt in der Kirche. (möh)