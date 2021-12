Augsburg

vor 45 Min.

Einkaufen in Augsburg: Wenig Weihnachtsgeschäft trotz voller Innenstadt

Obwohl am Samstag viele Menschen in der Innenstadt, wie hier in der Annastraße, unterwegs waren, beklagt sich der Einzelhandel über schlechte Umsätze.

Plus Am Samstag bummelten viele Menschen durch die Augsburger Fußgängerzone. Doch die Einzelhändler beklagen sich über einen geringen Umsatz. Was verändert sich mit 2G?

Von Fridtjof Atterdal

Am zweiten Adventswochenende war die Innenstadt teilweise gut gefüllt mit Menschen, die durch Einkaufsstraßen bummelten. Doch in großer Einkaufslaune waren sie offenbar nicht - viele Händler beklagten sich, dass in ihren Geschäften kaum etwas los war. Und die Corona-Verschärfungen, unter anderem für den Handel, die am Mittwoch in Kraft treten sollen, lassen nichts Gutes für das Weihnachtsgeschäft erhoffen, war die fast einhellige Meinung.

