Augsburg

06:30 Uhr

Einsmehr bietet bundesweit einmalige Ausbildung zum Hotelpraktiker an

Amadon Mboup Mbaye (links) erklärt Andrea Winkler, wie man ein Hotelzimmer herrichtet. Ab September bietet einsmehr eine Ausbildung zum Hotelpraktiker an.

Plus Einsmehr will ab September Menschen mit Handicap oder Lernschwäche zu Hilfskräften für Hotel und Gastronomie ausbilden. Das sei einzigartig, sagen die Initiatoren.

Menschen mit einer körperlichen oder geistigen Beeinträchtigung finden schwer den Weg in den Arbeitsmarkt. Dass es anders geht, beweist seit knapp zweieinhalb Jahren das Hotel einsmehr in Kriegshaber: Dort hat die Hälfte der Beschäftigten ein Handicap. Hotel und Projekt dahinter wurden mehrfach ausgezeichnet. Das Haus ist laut Betreiber mit 50 bis 60 Prozent Auslastung im Jahr besser gebucht als andere Augsburger Hotels. Jetzt hat das Unternehmen GmbH eine eigene Ausbildung für Menschen mit Einschränkungen entwickelt, "die sonst durch alle Raster fallen würden", so die Initiatoren. Ausgebildet wird zum Hotelpraktiker. Ein bundesweit einmaliges Vorgehen, sagen die Augsburger.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

