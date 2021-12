Augsburg

vor 33 Min.

Einvernehmlich oder nicht? Was hinter der Verlegung der Corona-Demo steckt

Plus Die Corona-Demo am Samstag wird auf das Augsburger Plärrergelände verlegt. Zu den Hintergründen kursieren verschiedene Versionen. Tausende Teilnehmer sind angekündigt.

Von Max Kramer

Augsburg wird am Wochenende erneut Schauplatz einer Corona-Demo, das zeichnet sich seit Tagen ab. Längst kursieren in sozialen Netzwerken entsprechende Ankündigungen, als Veranstaltungsort wird jeweils der Rathausplatz genannt. Dorthin hatte sich seit Ende November der Schwerpunkt der Kundgebungen verlagert, die sich gegen Corona-Maßnahmen richten - allen voran gegen die am Freitag im Bundestag endgültig beschlossene Impfpflicht im Gesundheitswesen. Am Freitagvormittag sickerte dann durch, was die Polizei kurz darauf bestätigte: Die unter dem Namen "Offenes Mikrofon" geplante Veranstaltung wird auf den Plärrer verlegt. Darüber, wie es zu dem Schritt kam, sind verschiedene Darstellungen im Umlauf.

