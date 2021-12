Corona-Pandemie

Droht wegen der Impfpflicht eine Kündigungswelle in der Pflege?

Der Bundestag entscheidet an diesem Freitag über eine Impfpflicht für Personal in Kliniken oder Pflegeheimen.

An diesem Freitag will die Ampel die Impfpflicht für Beschäftigte in Heimen und Kliniken beschließen. Doch selbst wenn nur ein kleiner Teil des Personals geht, wird es eng.

Es ist ein Schritt, den der gerade ausgeschiedene Gesundheitsminister Jens Spahn nicht gehen wollte. Sein Nachfolger Karl Lauterbach geht ihn als einen der ersten seiner Amtszeit. Er und die Ampel-Parteien wollen an diesem Freitag die Corona-Impfpflicht für die Beschäftigten in Kliniken, Pflegediensten, Altenheimen, Arztpraxen, Rettungsdiensten und Behindertenwerkstätten beschließen. Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen: Die Impfquote müsse gesteigert werden Bis zum 15. März müssen sich alle Mitarbeiter impfen lassen – egal ob Hausmeister, Küchenfrau, Medizinerin oder Chef. So sieht es der Gesetzentwurf vor, der zuerst im Bundestag und nur Stunden später im Bundesrat verabschiedet werden soll. Der Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen begründete die Notwendigkeit der Impfpflicht mit dem Schutz besonders gefährdeter Menschen. „Wenn man für andere Menschen Verantwortung trägt, ist es nicht allein eine individuelle Entscheidung, ob man geimpft ist oder nicht", sagte Dahmen unserer Redaktion. Die Impfquote in Deutschland sei zu niedrig und müsse jetzt gesteigert werden, meinte der Abgeordnete, der selbst Arzt ist. Impfpflicht: Droht eine Kündigungswelle in der Pflege? Eine andere Sicht der Dinge hat Sebastian Froese, stellvertretender Geschäftsführer des Verbandes ambulanter Pflegedienste und stationärer Einrichtungen. „Die Impfung gegen Corona ist aus unserer Sicht eine sehr sinnvolle Sache. Dennoch stellen wir uns kritisch gegen eine berufsspezifische Impfpflicht", sagte Froese. Die Sorge ist groß, dass zumindest ein kleiner Teil der Schwestern und Pfleger ihre Drohung wahr macht und kündigt, wenn die Impfpflicht kommt.

