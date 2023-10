Engagement für Senioren und Kirche: Josef Niederleitner ausgezeichnet

Bayerns Sozialministerin ehrt Josef Niederleitner mit dem Bundesverdienstkreuz. Er setzt sich für die Belange der Seniorinnen und Senioren in Augsburg ein.

Große Ehrung für Josef Niederleitner: Kürzlich zeichnete Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf ( CSU) im Rahmen einer Feierstunde im Sozialministerium in München den Augsburger für sein Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande aus.

Niederleitner setzte sich stets für die Anliegen älterer Menschen in Bayern, insbesondere in Augsburg und Schwaben, ein. Nach seinem Berufsleben bei der Katholischen Jugendfürsorge in Augsburg engagierte er sich als stellvertretender Vorsitzender im Verein "LandesSeniorenVertretung Bayern e.V." (LSVB), bei dem er von 2007 bis 2019 Mitglied war. Zudem war er im Vorstand des Seniorenbeirats von Augsburg aktiv und trug maßgeblich zur Etablierung einer Versorgungseinheit für Traumatologie im Alter an der Uniklinik Augsburg bei.

Weitere Verdienste hat er sich im kirchlichen Bereich erworben, etwa als Lektor und Kommunionhelfer in der Pfarrei „St. Peter und Paul“ in Augsburg-Inningen.