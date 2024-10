Engstelle in Haunstetter Straße ist bald erledigt

Die stauträchtige Baustelle in der Haunstetter Straße, die seit dem Sommer läuft, dürfte in absehbarer Zeit vorbei sein. Nachdem die Stadtwerke dort Arbeiten an Fernwärmeleitungen durchführten, gab es im Bereich zwischen Stauffenberg- und Ilsungstraße (Sportanlage Süd) nur eine Fahrspur je Richtung. Zu Stoßzeiten kam es teils zu längeren Staus.

Am Dienstag wurde die Tragschicht aus Beton über der Baugrube fertiggestellt, nachdem die Leitungsarbeiten abgeschlossen sind. Der Beton muss nun einige Tage aushärten, sodass es wenig Aktivitäten auf der Baustelle geben wird. Im Anschluss daran wird die Asphaltdecke wieder hergestellt.