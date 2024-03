Augsburg

18:00 Uhr

Entscheidung zum Süchtigentreff in Augsburg wird noch dauern

Plus Der Stadtrat legt sich wohl erst in einigen Monaten fest, auch wenn sich eine Mehrheit für den neuen Standort abzeichnet. Referent Pinsch will Bürger-Anliegen prüfen.

Bis zu einer endgültigen Weichenstellung für oder wider den geplanten Süchtigentreff im Pfarrzentrum St. Johannes werden wohl noch Monate vergehen. Man werde keinen Schnellschuss hinlegen bei diesem Thema, so die Stadt. Ordnungsreferent Frank Pintsch ( CSU) will am 17. April das Konzept in einer gemeinsamen Sitzung von Ordnungs-, Gesundheits- und Sozialausschuss besprechen, einen Beschluss der Stadtratsgremien soll es dort aber noch nicht geben. "Wir werden noch viel Zeit für Gespräche brauchen", so Pintsch angesichts des Widerstands aus Geschäftswelt und Nachbarschaft.

Augsburgs Ordnungsreferent Pintsch: "Wir stellen uns den Diskussionen"

Im Stadtrat stellte Pintsch am Donnerstag seinen weiteren Fahrplan vor, bekräftigte aber seine Überzeugung, dass St. Johannes der richtige Ort für die geplante Ausweitung des Angebots an Süchtigenbetreuung sein könne. "Es kann dort etwas Gutes entstehen, und wir scheuen den Prozess dorthin nicht. Wir stellen uns den Diskussionen und wollen am Ende zu einer verantwortungsvollen Entscheidung kommen." Nach einer ersten informellen Vorstellung im Stadtrat hinter verschlossenen Türen im Februar hatten die meisten Fraktionen bereits Unterstützung signalisiert.

