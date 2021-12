Erfolgsmodell "Augsburger Mathezirkel": Wo Schülern Mathe Spaß macht

Plus Mathe ist nicht jedermanns Sache. An der Uni Augsburg gibt es ein Angebot für Schüler, das unterhaltsam ans Thema herangeht: den Mathezirkel. Er hat ein Erfolgsgeheimnis.

Mathematik muss nicht langweilig sein. Wer Lust hat, kann bei dieser Aufgabe miträtseln: Alice baut ein Haus, bei dem jede der vier Außenwände Richtung Süden zeigt. Ein Bär geht am Haus vorbei. Welche Farbe hat der Bär? Dieses Matherätsel und andere knifflige Fragen können Schülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland mithilfe von Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern und Studierenden der Uni Augsburg lösen. Dort gibt es ein besonderes Angebot für Jüngere, die Spaß am Rechnen und Kombinieren haben: den "Augsburger Mathezirkel".