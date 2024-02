Unbekannte zerstechen erneut Reifen vor FDP-Abgeordneten-Büro

Der Augsburger Bundestagsabgeordnete Maximilian Funke-Kaiser wird erneut zum Ziel eines Reifenstechers. Er fragt sich: "Was ist eigentlich in Augsburg los?"

Vor dem Wahlkreisbüro des FDP-Bundestagsabgeordneten Maximilian Funke-Kaiser hat es erneut einen Zwischenfall mit einem zerstochenen Autoreifen gegeben: Funke-Kaiser machte auf dem Nachrichtendienst X das Foto eines platten Autoreifens öffentlich. Das Auto gehört einem seiner Büro-Mitarbeiter. "Was ist eigentlich in Augsburg los? Seit Monaten wird mein Wahlkreisbüro beklebt und Reifen zerstochen. (...) Es reicht! Wir haben erneut Anzeige erstattet. Und lassen uns das nicht gefallen!", so Funke-Kaiser auf X.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Bereits 2023 gab es beim FDP-Abgeordneten in Augsburg drei derartige Vorfälle

Vor dem Büro, das Am Eser nahe des Roten Tores liegt, hatte es im vergangenen Jahr bereits drei derartige Vorfälle gegeben. Nun sei einige Monate Ruhe gewesen, am Montag habe es wieder einen zerstochenen Reifen gegeben, so Funke-Kaiser zu unserer Redaktion. Seine Büro-Mitarbeiter fühlten sich inzwischen unwohl. "Sie fragen sich, was als nächstes kommt", so Funke-Kaiser.

Der Staatsschutz der Kripo ermittelt, momentan habe man noch keinen Täter, so Funke-Kaiser. Die Taten hätten sich tagsüber ereignet. Funke-Kaiser sagt, dass er mit so etwas nicht gerechnet habe, als er gewählt wurde. "Ich habe gedacht, dass wir in Augsburg eine andere Grundsituation haben." (skro)