Europa Union Deutschland gastiert mit 200 Delegierten und Gästen

Die Europa Union Deutschland veranstaltet in Augsburg einen mehrtägigen Bundeskongress. Einige Aktionen sind geplant.

Europa lebt vom Engagement seiner Bürgerinnen und Bürger. Die Europa-Union Deutschland ist nach eigenen Angaben die größte Bürgerinitiative für Europa in Deutschland. Unabhängig von Parteizugehörigkeit, Alter und Beruf engagieren sich die Mitglieder auf lokaler, regionaler, nationaler und europäischer Ebene für die Idee eines friedlichen Europa. Rund 200 Delegierte und Gäste aus ganz Deutschland sind nun zum zweiten Mal nach 1956 zu Gast in der Europastadt Augsburg. Der Bundeskongress findet statt.

Europa Union weiht Wertewanderweg an der Wertach ein

Getagt wird am Wochenende, 8. und 9. Oktober, in den Räumen der IHK in der Stettenstraße. Am Freitag findet die Auftaktveranstaltung im Augsburger Rathaus statt. Zudem wird bereits am Donnerstag ein Wertewanderweg in Augsburg eingeweiht. Die achtteilige Wanderausstellung der Europa-Union Bayern ist bis Anfang November in Augsburg für alle Interessierten frei zugänglich. Die Örtlichkeit ist am Eisernen Steg nahe der Kulperhütte. Treibende Kraft der Europa Union in Augsburg ist der langjährige Vorsitzende Thorsten Frank. Er rückt das Thema Europa vor Ort immer wieder ins öffentliche Bewusstsein.

Am Samstag möchte sich die Europa Union zudem am Herbstfest des Integrationsbeirats am Rathausplatz beteiligen. Es findet von 11 bis 19 Uhr statt. Es war wegen der Corona-Pandemie in den Vorjahren ausgefallen. (möh)