Exhibitionist vermiest Studentin das Frühstück am Kö

Eine junge Frau hat am Mittwochvormittag im neuen Stadtgarten am Königsplatz gefrühstückt. Dann dürfte ihr der Appetit ordentlich vergangen sein.

Die 23 Jahre alte Studentin hatte sich am Mittwochvormittag auf einer der Paletten des neuen Kö-Stadtgartens am Manzù-Brunnen niedergelassen und frühstückte. In einiger Entfernung saß ihr ein Mann gegenüber. Er suchte nicht nur den Blickkontakt der jungen Frau, sondern onanierte dabei auch noch.

Die Studentin ging sofort und kontaktierte die Polizei. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, 60 - 80 Jahre alt, graue kurze Haare, Drei-Tage-Bart, dunkelrotes Shirt, kurze Hose. Um sachdienliche Hinweise bittet die Kripo unter 0821/323-3810. (ina)