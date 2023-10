Augsburg

Experte spricht von "dramatischem Anblick": Trocknet der Lech aus?

Das Eisenbahnerwehr an der Hochzoller Lechbrücke ist aufgrund des niedrigen Wasserstands in den vergangenen Wochen so gut wie trockengefallen.

Plus Der Augsburger Lech führt seit Wochen ungewöhnlich wenig Wasser. Im Fluss häufen sich solche Phasen. Was Experten besonders beunruhigt.

Von Eva Maria Knab

Eberhard Pfeuffer ist Naturforscher und ein Kenner des Augsburger Lechs. Was er jetzt beobachtetet, ist für ihn erschreckend: Der Fluss führe wegen der anhaltenden Trockenheit weit weniger Wasser als um diese Jahreszeit üblich, und das seit Wochen. Pfeuffer spricht von einem dramatischen Anblick, den er so noch nie gesehen habe. Beim Wasserwirtschaftsamt Donauwörth registriert man niedrige Abflüsse, aber keine neuen "Extremwerte". Doch auch Fischereiexperten bereitet der Augsburger Lech große Sorgen.

Pfeuffer hat viel beachtete Fachbücher über den Lech geschrieben. Aktuell sieht er mehrere Warnsignale, wie schlecht es um den Fluss steht, weil ergiebige Regenfälle fehlen: Am Hochablass seien in den vergangenen Wochen ganze Bereiche, die sonst unter Wasser liegen, trockengefallen. Am Hochzoller Eisenbahnerwehr sei die Holzrampe beim Kraftwerk, die normalerweise vom Wasser überströmt wird, nahezu trocken gelegen. Flussabwärts im Stadtgebiet entdeckte er "fest verbackene Kiesbänke, die noch nie da waren". Pfeuffer sagt: "So kaputt war der Lech noch nie."

