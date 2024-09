Falsche Bus-Anzeige löst Irritationen im Augsburger Nahverkehr aus

Falsche Bus-Anzeigen haben am Dienstag in Teilen des Augsburger Nahverkehrs Irritationen ausgelöst. Wie ein Sprecher der Stadtwerke Augsburg (swa) auf Anfrage bestätigte, waren im Lauf des Tages Busse, die eigentlich Richtung Haunstetten-Süd fuhren, mit der Anzeige „Haunstetten-Nord“ unterwegs. Dies hatten am Vormittag unter anderem Fahrgäste berichtet, die an der Haltestelle Inninger Straße einsteigen wollten. Hinzu kam dort auch der Start einer Baustelle, die zu Umleitungen führte.

Irritation wegen falscher Bus-Anzeige „Haunstetten-Nord“ im Augsburger Nahverkehr

Grund für die falsche Anzeige, so der swa-Sprecher, war wohl ein falsches Bespielen der betroffenen Busse. Die Fahrzeuge würden immer über Nacht per Wlan mit Informationen zu den Linien „gefüttert“, auf denen sie am Folgetag unterwegs seien. Dabei sei offenbar ein Fehler unterlaufen. Aufgrund des Ablaufs konnte er im Lauf des Dienstags auch nicht behoben werden. Am Mittwoch sollen alle Fahrtziele dann wieder korrekt angezeigt werden. (kmax)