Falscher Alarm am Rathausplatz führt zu Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei

Mehrere Einsatzwagen waren vor Ort. In einem städtischen Verwaltungsgebäude hatte es einen falschen Alarm gegeben.

Freitagfrüh hat es am Rathausplatz einen größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr gegeben. Wie Polizeisprecher Markus Trieb auf Anfrage mitteilte, hatte es in einem städtischen Verwaltungsgebäude einen Fehlalarm gegeben. Vor Ort fänden aktuell Flexarbeiten statt, was offenbar zu dem Fehlalarm führte.

Dutzende städtische Angestellte standen um kurz nach 9 Uhr neben dem Rathaus und warteten darauf, wieder in das Gebäude zurückkehren zu dürfen. Mit dabei war auch Finanzreferent Roland Barth. Er sagte unserer Redaktion, dass der Fehlalarm zu einem schlechten Zeitpunkt gekommen sei, da man eigentlich genug Arbeit hätte. (klijo)