Augsburg

vor 17 Min.

Junger Mann begeht auf fatalem LSD-Trip zwölf Straftaten in 20 Minuten

Auch die Augsburger Polizei griff der aggressive volljährige Schüler an.

Plus Im Drogenrausch hat ein22-jähriger Schüler in Augsburg Radler, Spaziergänger und Badende am Lech attackiert. Nun stand er vor Gericht.

Von Klaus Utzni

Er war schlecht gelaunt an jenem 2. Juni 2021. Seine Stimmung war im Keller. Ein Kumpel wusste Rat. Für 20 Euro verkaufte er dem 22-Jährigen zwei "Stimmungsaufheller". Es waren LSD-Trips, zwei kleine Papierfetzen, mit der Droge beträufelt. Doch der sogenannte Stimmungsaufheller, eines der stärksten Halluzinogene, entfaltete eine ganz andere, gegenteilige und äußerst fatale Wirkung. Nachdem der Schüler beide Trips geschluckt hatte, geriet er in einen aggressiven Drogenrausch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen