Feministische Demo: Über 350 Menschen demonstrieren auf dem Rathausplatz

Das feministische Streikkomitee demonstrierte am Freitagnachmittag in Augsburg gegen rechts und für mehr Gleichberechtigung. Mehr als 350 Personen nahmen teil.

Unter dem Motto "Antifaschistisch geht nur feministisch" gingen am Freitagnachmittag, 8. März, etwa 350 Personen auf die Straße. Die Demonstration begann mit Wortbeiträgen auf dem Rathausplatz, führte über das Kriegerdenkmal zum Kennedyplatz und wieder zurück zum Rathausplatz. An der Demonstrationen nahmen unterschiedlichste Organisationen teil, darunter das Frauenzentrum, das "Oben-ohne Kollektiv" oder "Catcalls of Aux". "Wir haben das Motto auch wegen des gerade herrschenden Rechtsrucks gewählt", sagte Rednerin Anna Neu.

Die Augsburgerin machte klar, welche Forderungen an diesem Freitag auf die Straße getragen wurden: Gleiche Bezahlung für alle ist eines der wichtigsten Anliegen. Außerdem soll der "Care-Gap" geschlossen werden. Frauen würden viel mehr Care-Arbeit als Männer übernehmen. Damit ist gemeint, dass Frauen häufiger Haushaltsarbeit und Kinderbetreuung übernehmen. Anna Neu fasst das Ziel noch einmal zusammen: "Wir wollen der Ungerechtigkeit unsere feministische Utopie entgegensetzen."