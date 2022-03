Fernseher fängt Feuer: Feuerwehr löscht TV-Brand in der Innenstadt

Die Augsburger Berufsfeuerwehr wird am Dienstagvormittag wegen eines Fernseherbrands in die Lindenstraße gerufen. Die aufwendige Aktion endet ohne Verletzte.

In der Lindenstraße ist am Dienstagvormittag ein TV-Bildschirm in Flammen aufgegangen. Wie die Augsburger Berufsfeuerwehr mitteilt, erreichte sie der Notruf um 11.15 Uhr. Als sie am Ort des Geschehens eintraf, hatten die Hausbewohnerinnen und -bewohner ihre Wohnungen bereits verlassen. Der Brand konnte schnell gelöscht werden.

Fernseher in Flammen: Feuerwehr löscht TV-Brand in Augsburger Lindenstraße

Verletzte gab es nach Angaben der Feuerwehr keine. Die Brandwohnung und das verrauchte Treppenhaus seien mit einem Hochleistungsgerät entlüftet worden. Im Einsatz waren 26 Feuerwehrkräfte und sieben Feuerwehrfahrzeuge. (kmax)