Augsburg

18:45 Uhr

Feuer auf Augsburger Campingplatz: Ein Heizgerät löste wohl den Brand aus

Bei Tageslicht wird das Ausmaß des Brandes auf dem Campingplatz am Autobahnsee bewusst: Zwei Parzellen sind durch das Feuer fast vollständig zerstört worden.

Plus Mit Gasflaschen betriebene Öfen führten immer wieder zu Bränden und hohen Schäden, warnt die Polizei. An Heiligabend 2015 gab es bereits einen Großeinsatz auf dem Campingplatz.

Von Miriam Zissler Artikel anhören Shape

Am Montag sind nur noch verkohlte Überreste auf den beiden Parzellen auf dem Campingplatz am Augsburger Autobahnsee zu sehen. Verbrannte Holzpfähle, Elektrogeräte und Reste eines Wohnwagens liegen kreuz und quer verteilt. Das Gerippe einer Seitenwand lehnt an einer blau bemalten Sitzbank. Hier wird niemand mehr gemütlich Platz nehmen. Wenn die Kriminalpolizei die Überreste der beiden Grundstücke freigibt, muss der Großteil entsorgt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen