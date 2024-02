Feuerwehr Lechhausen steht bereit für die neue Fahrzeughalle

Verhandlungen für Gebäude in der Stätzlinger Straße stehen vor Abschluss. Zwei Frauen sind jetzt an der Spitze der Lechhauser Wehr.

Bei der Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Lechhausen ging es um aktuelle Entwicklungen. Kommandant Franz Ranzinger informierte, dass ein Gerätehaus in Griffweite sei. Verhandlungen mit dem Eigentümer, der Autovermietung Gum in der Stätzlinger Straße, seien in den finalen Zügen. Die entsprechenden Pläne für eine Fahrzeughalle würden erstellt. "Somit erhält die Wehr einen lang ersehnten Ort zum Zusammenkommen und Austauschen", sagte Ranzinger.

Feuerwehr Lechhausen ist derzeit an der Berliner Allee untergebracht

Es sei die künftige "Heimat" für die Lechhauser Feuerwehr, die bislang in der Hauptfeuerwache der Berufsfeuerwehr an der Berliner Allee untergebracht ist, betonte Ordnungsreferent Frank Pintsch. Das künftige Einsatzfahrzeug soll ein Löschfahrzeug des Typs MLF (Mittleres Löschfahrzeug) sein. Dieser Fahrzeugtyp sei sehr wendig und somit für die engen Straßen in Lechhausen und in der Innenstadt besonders gut geeignet. Die Feuerwehr kämpfen bei Anfahrt zu Brandherden immer wieder mit Autos, die nicht korrekt geparkt sind.

Gewählt haben die Mitglieder eine neue Führung. Der zweite Vorsitzende Michael Winter schied nach drei Jahren aus privaten Gründen aus,. Neu in dieser Funktion ist Rosangela Pallotta, die seit vielen Jahre Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr Lechhausen ist. Somit sind nun zwei Frauen an der Vereinsspitze. Vorsitzende ist Alexandra Ernst.

