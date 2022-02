Feuerwehr löscht Brand in Entsorgungsbetrieb in Lechhausen

Im Augsburger Stadtteil Lechhausen ist in einem Betrieb ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr war vor Ort, Anwohner sollten Fenster geschlossen halten.

Wegen eines Brandes in einem Entsorgungsbetrieb in der Südtiroler Straße am Dienstagmorgen in Lechhausen wurden Anwohner in der Umgebung gebeten, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Augsburger Berufsfeuerwehr wurde um 8 Uhr zu einem Einsatz in dem Unternehmen gerufen. Mehrere gepresste Papierballen waren dort in Brand geraten, es kam zu starker Rauchentwicklung.

In einem Betrieb in Lechhausen brannte es, die Feuerwehr war im Einsatz. Es kam zu starker Rauchentwicklung. Foto: Berufsfeuerwehr Augsburg

Brand in Lechhausen: Warnmeldung der Feuerwehr ist aufgehoben

Die Feuerwehr war vor Ort und löschte den Brand. Ersten Meldungen zufolge könnte ein Maschinenbrand in dem Betrieb die Ursache des Feuers sein. Der Sachschaden ist nach Angaben der Feuerwehr gering, am Gebäude selbst entstand kein Schaden. Die Warnmeldung der Einsatzkräfte an die Anwohner wurde im Laufe des Vormittags aufgehoben. (AZ)