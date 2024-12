Feuerwehr löscht brennenden Altkleidercontainer

Ein Altkleidercontainer stand am Samstagmorgen gegen 11 Uhr in der Firnhaberau in Flammen. Wie die Polizei mitteilte, rauchte auch der danebenstehende Elektrocontainer in der St.-Lukas-Straße leicht. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Personen kamen dadurch nicht zu Schaden. Der genaue Sachschaden wird derzeit noch geklärt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden. (gau)

