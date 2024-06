Feuerwehr rückt aus: Kind war im Couchtisch eingeklemmt

Ein Kind klemmte sein Bein in einem Beistelltisch ein. Mit einem speziellen Gerät konnte die Feuerwehr ihm schnell helfen.

Durch eine unglückliche Bewegung verklemmte sich ein sechsjähriges Kind derart kompliziert mit dem Bein in einen Beistelltisch, dass es sich nicht mehr selber befreien konnte. Nach einer Stunde missglückter Befreiungsversuche der Eltern wurde am Donnerstag, 20. Juni, gegen 15.45 Uhr, der Rettungsdienst, die Feuerwache Süd und die Freiwillige Feuerwehr Haunstetten alarmiert. Sie rückten in die Inninger Straße aus. Vor Ort konnte dem Kind schnell geholfen werden. Mit einem "Halligan Tool" (Mischung aus Hebel- und Brechwerkzeug) aus dem Hilfeleistungslöschfahrzeug wurde die Öffnung erweitert, um das Bein zu befreien. Nach einer Kontrolle durch den Rettungsdienst konnte das Kind unverletzt zu Hause bleiben. (ziss)