Feuerwehr rückt mit großem Aufgebot in Pfersee an

Ein großes Aufgebot der Feuerwehr sorgt am Donnerstagabend im Augsburger Stadtteil Pfersee für Aufsehen. Der Einsatz hat auch Auswirkungen auf den Verkehr.

Mit mehreren Fahrzeugen ist die Feuerwehr am Donnerstagabend in Augsburg-Pfersee angerückt. Auch die Polizei ist mit einem Fahrzeug vor Ort. Der Einsatz läuft in der Franz-Kobinger-Straße. Polizei und Feuerwehr haben dort lange Zeit das Gebäude abgesucht mit der Vermutung, dass irgendetwas geschmort hat. So berichtet es die Polizei. Im Nebengebäude hätten sie dann den Schmorherd gefunden. Rauchentwicklung habe es keine gegeben, die genaue Ursache sei noch unklar. Für den Verkehr ist laut Polizei keine Umleitung eingerichtet. Eventuell könne es zu Verkehrsbehinderungen durch die Einsatzfahrzeuge vor Ort kommen. (AZ)