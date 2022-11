Feuerwehr Pürgen spendet alte Schläuche an den Augsburger Zoo

Wiederverwertung für tierischen Spaß: Aus alten Feuerwehrschläuchen werden im Zoo Augsburg Hängematten, Spielbälle und Vorhänge hergestellt.

Wie alle Schimpansen hangelt sich der 39 Jahre alte Coco gerne von Seil zu Seil. Doch aufmerksamen Zoobesuchern ist vielleicht aufgefallen, dass sich im Innengehege von Coco Klettermöglichkeiten der etwas anderen Art befinden: Hier werden seit vielen Jahren Feuerwehrschläuche auf verschiedene Weise eingesetzt. Jetzt spendete die Freiwillige Feuerwehr Pürgen mehrere Hundert Meter davon an den Augsburger Zoo.

Pfleger gestalten mit Feuerwehrschläuchen die Gehege im Zoo

Im Tierpark ist die Freude darüber groß. "Feuerwehrschläuche sind sehr stabil und strapazierfähig", sagt Kurator Thomas Lipp. Pfleger und Pflegerinnen bauten die Schläuche zum Beispiel zu Hängematten für Schimpansen um. Die Arbeit dauere meist nur einige Stunden. "Viele Pfleger sind handwerklich sehr begabt", sagt Lipp. Anleitungen gebe es im Internet.

Eine der Hängematten, die von Pflegern des Augsburger Zoos zusammengebaut wurde. Foto: Lisa Gilz

Auch an anderen Orten können Besucherinnen und Besucher die Schläuche entdecken. Im Gehege für Mantelpaviane sind sie zum Beispiel als Kletterseile aufgespannt. Nashörnern dienen sie wiederum als Vorhang, damit im Winter das Gehege warm bleibt. Bei den Schimpansen findet man geflochtene Baukonstruktionen, die als Spielzeug dienen. Aufgabe der Schimpansen ist es, ihre Nahrung aus den Öffnungen herauszubekommen. Es sei wichtig, dass die Tiere beschäftigt werden, sagt Lipp, "die Schläuche bieten da eine tolle Abwechslung". Die Feuerwehrschläuche sind laut Lipp aber nicht die einzige außergewöhnliche Spende. Der Zoo habe schon Skisprung-Netze und Fußbälle erhalten.

Feuerwehr Pürgen will alte Schläuche nicht einfach wegwerfen

Die Gabe der Feuerwehr Pürgen soll auch in den Tiergehegen zum Einsatz kommen. Die Wehr ist die Sammelstelle für ausgediente Feuerwehrschläuche von vier Feuerwehren. "Dadurch haben sich in den vergangenen Jahren eine Menge Schläuche angesammelt", sagt Vorsitzender Armin Deuringer. Trotz Kinderbastelaktionen und Firmen, die aus den Feuerwehrschläuchen Accessoires herstellen, habe die Feuerwehr immer noch mehrere Hundert Meter Schlauch übriggehabt. "Wegwerfen war für uns keine Option", sagt Deuringer. Er sei froh, dass die Feuerwehrschläuche im Zoo sinnvoll weitergenutzt werden. Bei der Übergabe der ersten Lieferung habe er vereinbart, dass der Zoo in Zukunft regelmäßig Schläuche bekommen soll.